Россияне отдали кибермошенникам 3 млрд рублей за три месяца

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Больше 3 млрд рублей отдали мошенникам жители России в третьем квартале 2021 года. Количество проведенных без согласия клиентов операций выросло на 40% в сравнении с 2020 годом. Такие цифры привел Банк России в Тюменской области в Международный день безопасного интернета, который отмечается 8 февраля, сообщает региональный департамент информатизации.

Цель этого дня – напомнить о соблюдении безопасности при использовании Сети.

По мнению заместителя директора департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова, знать правила безопасного нахождения в Интернете должен каждый человек.

"Поэтому обучение граждан правилам кибербезопасности является для нас важным пунктом в реализации федерального проекта "Информационная безопасность". Ежегодно проводятся вебинары, открытые образовательные мероприятия для всех категорий пользователей", - сказал он.

Личные данные, оставленные в виртуальном мире, начиная от ФИО, адреса и заканчивая учетными данными личных кабинетов и банковских карт, могут стать объектом внимания мошенников. Так, например, преступники звонят и отправляют сообщения от имени сотрудников банков о блокировке или списании средств с карты, оформлении кредита на имя жертвы и последующем переводе средств на безопасный счет, совершают звонки автору объявления в интернет-магазинах о покупке или продаже товара, представляются брокерами и предлагают инвестиции на электронных торговых площадках.

Заместитель управляющего отделением Банка России по Тюменской области Сергей Четверухин советует тюменцам никогда не принимать поспешных решений, взять паузу и перепроверить информацию.

"Никакой банк не вправе требовать перевести деньги на другой счет. Не сообщайте неизвестным лицам данные своей карты, пароли от личного кабинета и другую секретную информацию. Выбирайте безопасные сайты для покупок в интернете, не переходите по ссылкам в подозрительных письмах и установите на компьютер антивирусную программу", - напомнил он.