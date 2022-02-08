Приставы помогли тюменцу добиться разрешения на общение с дочерью

| Фото: УФССП России по Тюменской области | Фото: УФССП России по Тюменской области

Житель Тюмени добился от бывшей жены разрешения на общение со своей дочерью, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Экс-супруги не смогли договориться о времени общения отца с ребенком. Женщина запрещала дочке встречаться с родителем, при этом мужчина исправно платил алименты и желал участвовать в жизни ребенка.

Судебный пристав-исполнитель пояснил гражданке, что конфликт между родителями влияет на психологическое состояние ребенка. Женщина согласилась с приведенными доводами и пообещала не препятствовать встречам отца с дочерью.

Мужчина теперь может общаться с девочкой в оговоренные дни.