Тюменские таможенники задержали около 60 тонн подозрительного сливочного масла

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Почти 60 тонн сливочного масла из Казахстана и Кыргызстана задержали тюменские таможенники, сообщает пресс-служба ведомства.

Продукт ждали покупатели в Рязанской, Воронежской и Новосибирской областях. Три груженные фуры остановили вблизи российско-казахстанской границы. В ходе досмотра грузовых отсеков двух транспортных средств таможенники обнаружили более 3 тыс. коробок крестьянского сладко-сливочного масла с нарушением маркировки. Груз оказался запрещенным к перемещению и продаже в России. По данному факту сотрудники Роспотребнадзора возбудили административные дела.

В текущем году это первая партия молочной продукции c нарушением норм маркировки, выявленная Тюменской таможней.