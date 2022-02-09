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Тюменские таможенники задержали около 60 тонн подозрительного сливочного масла

Происшествия, 13:15 09 февраля 2022

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Почти 60 тонн сливочного масла из Казахстана и Кыргызстана задержали тюменские таможенники, сообщает пресс-служба ведомства.

Продукт ждали покупатели в Рязанской, Воронежской и Новосибирской областях. Три груженные фуры остановили вблизи российско-казахстанской границы. В ходе досмотра грузовых отсеков двух транспортных средств таможенники обнаружили более 3 тыс. коробок крестьянского сладко-сливочного масла с нарушением маркировки. Груз оказался запрещенным к перемещению и продаже в России. По данному факту сотрудники Роспотребнадзора возбудили административные дела.

В текущем году это первая партия молочной продукции c нарушением норм маркировки, выявленная Тюменской таможней.

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# масло , Тюменская таможня

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