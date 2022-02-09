Александр Моор ответит на вопросы журналистов из 48 СМИ

| Фото: https://admtyumen.ru/ | Фото: https://admtyumen.ru/

Первая в 2022 году большая пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора начнется в 15 часов 9 февраля.

Встреча с представителями СМИ пройдет в режиме видео-конференц-связи. Глава региона подведет итоги 2021 года, расскажет о планах на 2022 год, ответит на вопросы журналистов.

По предварительным данным, в пресс-конференции главы региона примут участие 58 журналистов из 48 федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации.

Трансляция будет организована на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.