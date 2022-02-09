  • 9 февраля 20229.02.2022среда
  • В Тюмени -7..-9 С 4 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор ответит на вопросы журналистов из 48 СМИ

Губернатор, 12:30 09 февраля 2022

https://admtyumen.ru/ | Фото: https://admtyumen.ru/

Первая в 2022 году большая пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора начнется в 15 часов 9 февраля.

Встреча с представителями СМИ пройдет в режиме видео-конференц-связи. Глава региона подведет итоги 2021 года, расскажет о планах на 2022 год, ответит на вопросы журналистов.

По предварительным данным, в пресс-конференции главы региона примут участие 58 журналистов из 48 федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации.

Трансляция будет организована на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , пресс-конференция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:30 09.02.2022Александр Моор ответит на вопросы журналистов из 48 СМИ
09:13 09.02.2022 Александр Моор поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с праздником
20:35 08.02.2022Александр Моор и Максим Решетников обсудили развитие инфраструктуры в Тюменской области
17:59 08.02.2022Инвестиции "Росагролизинга" в АПК Тюменской области превысили 2,2 млрд рублей