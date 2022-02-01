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В Тобольске стартовал конкурс на обновление фасадов домов

Общество, 08:17 11 февраля 2022

из сообщества "Том Сойер фест – Тобольск" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Том Сойер фест – Тобольск" во ВКонтакте

Конкурс на обновление фасадов "Делаем улицы краше – спасаем наследие наше!" стартовал в Тобольске.

Принять участие могут владельцы частных домов в историческом центре. Дом не должен быть в реестре объектов культурного наследия. На окнах должны быть наличники, а кровля и фундамент дома.

Конкурс продлится до 10 марта. Материалы, краску предоставят от федеральных спонсоров. Обновить фасад помогут волонтеры, члены тобольской "Доброй воли".

Фотографии дома можно присылать в личные сообщения группы "Том Сойер фест-Тобольск" во ВКонтакте.

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# дома , конкурс , Том Сойер фест

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