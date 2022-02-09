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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Решение о дистанте для школьников Тюменской области будет принято 11 февраля

Губернатор, 16:05 09 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области решение о продолжении или окончании дистанта для обучающихся будет принято в ближайшую пятницу 11 февраля. Об этом сказал губернатор Александр Моор на пресс-конференции 9 февраля, отвечая на вопрос журналиста.

"Пока число заболевающих детей в общем количестве заболевших не снижается, решение о возможном продлении дистанта мы будем принимать в пятницу. Опять же, посмотрим в целом на эпидситуацию, на заболеваемость в разных возрастных категориях, на готовность школ. Ситуация очень динамичная", - сказал глава региона.

Напомним, все школы Тюменской области перевели на дистанционное обучение с 31 января по 12 февраля. Такое решение принял региональный оперативный штаб 28 января.

Также на дистант отправили студентов колледжей и техникумов. Вузам было рекомендовано перевести студентов на удаленный формат обучения.

Татьяна Ковалева

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# дистанционное образование

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