Тюменская область за год перевыполнила план по вводу жилья на 9%

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млн 706 тыс. кв м жилья вели в эксплуатацию в Тюменской области в 2021 году. Это на 9% больше, чем было запланировано. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на пресс-конференции 9 февраля.

"Это значительный результат", - отметил он и добавил, что еще одно достижение – увеличение на 28% показателя расселения жилья. "За каждым процентом стоят тюменцы, которые получили новое современное жилье", - подчеркнул губернатор.

В сфере ЖКХ успешно реализованы десятки проектов по благоустройству и в городах, и в селах. И планов на этот год не меньше, сообщил Александр Моор.

Газификация и догазификация – также один из важных проектов 2022 года. "В соответствие с поручением президента мы приступаем к самой активной фазе реализации", - сказал глава региона.

Александр Моор также напомнил о важном достижении Тюменской области в 2021 году – второе место в российском рейтинге регионов по качеству жизни Агентства стратегических инициатив. "Ценность этого измерения в том, что оно основано на мнении земляков. Искренне рад, что тюменцы связывают жизнь своей семьи с регионом и готовы рекомендовать его другим", - подчеркнул губернатор.

Евгения Тенегина