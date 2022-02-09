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В Тюменской области в онлайн уйдут регистрация смерти и меры соцподдержки

Общество, 16:01 09 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Регистрировать факты рождений и смертей на основании электронных заявлений через единый портал госуслуг намерены в Тюменской области. Также в ближайшем будущем в онлайн-формате жители региона смогут обращаться за мерами социальной поддержки. Об этом сообщил губернатор Александр Моор во время пресс-конференции 9 февраля.

"Пандемия подтолкнула нас на увеличение темпов в развитии цифровых технологий. Наша финальная цель — перевести в электронный формат все госуслуги", — сообщил он.

Александр Моор пояснил, что меры социальной поддержки будут переведены в формат социального казначейства. Это предполагает беззаявительное информирование граждан о доступных им мерам поддержки и упрощенный порядок получения положенных выплат без сбора справок.

Губернатор отметил, что получение госуслуг в онлайне востребовано среди жителей Тюменской области. В 2021 году 78% фактов рождения было зарегистрировано в медучреждениях и роддомах удаленно, также онлайн было подано 47% заявлений на регистрацию брака.

Востребованным оказалось и получение регионального маткапитала. В 2021 году при рождении первого ребенка его получили более 4,5 тыс. семей, при рождении третьего и последующих детей — 4 тыс. семей.

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# Александр Моор , госуслуги

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