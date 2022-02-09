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Тюмень возглавила рейтинг лучших дорог России

Губернатор, 16:09 09 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Не менее 600 км автодорог ремонтируется в Тюменской ежегодно. Регион продолжает держать высокую планку качества дорожного строительства.

Об этом на пресс-конференции заявил Губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Тюмень возглавила рейтинг лучших дорог России. В нормативное состояние приведены 72% автомагистралей. В Тюменской агломерации этот показатель превышает 80%. Все эти данные - выше средних по стране. Строительство и ремонт как крупных, так и небольших дорожных объектов в 2022 году будут продолжаться не только в областной столице, но и в муниципалитетах региона", - отметил Александр Моор.

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# Александр Моор , дороги , ремонт дороги , строительство

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