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Около 1 млрд 400 млн рублей выделят из регионального бюджета для врачей в Тюменской области

Губернатор, 16:24 09 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 1 млрд 400 млн рублей планируют выделить из бюджета Тюменской области на поддержку медицинских работников, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, в 2022 году.

Об этом сообщил глава региона Александр Моор на пресс-конференции 9 февраля.

"На весь 2022 год все выплаты и доплаты, предусмотренные решениями президента, правительства РФ, нашими региональными решениями сохраняются в полном объеме. В бюджете мы предусмотрели около одного миллиарда 400 миллионов рублей на все эти выплаты", – заверил Александр Моор.

Сегодня много специалистов отвлечены для работы в моноинфекционных госпиталях, для работы на амбулаторном этапе. "Есть определенная напряженность в оказании плановой медицинской помощи, поскольку силы сконцентрированы на главном направлении. При этом мы не останавливаем работу по поиску и подбору медицинских кадров в наши поликлиники и наши больницы", – добавил глава региона.

Он отметил, что важной мерой поддержки для привлечения специалистов в небольшие муниципалитеты является обеспечение жильем. Александр Моор подчеркнул, что во всех муниципалитетах сформирован служебный фонд. При необходимости выделяются средства на строительство жилья для предоставления медработникам.

Инна Пахомова

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# Александр Моор , врачи , Медицина

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