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Александр Моор: потенциал криптовалюты для Тюменской области можно оценить только после принятия закона

Губернатор, 16:31 09 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вкладывать нужно в то, что можешь анализировать, - цитатой финансиста Уорэна Баффета ответил на вопрос о потенциале криптовалюты для страны и региона губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции 9 февраля.

"Я небольшой специалист по криптовалюте. Это для меня пока малопонятный актив", - отметил глава региона.

Александр Моор напомнил, что законопроект о криптовалюте совместно готовят Минфин и Центробанк. "Правительство утвердило документ. Он называется "Концепция законодательного регулирования оборота цифровых валют".

Экономический потенциал от оборота криптовалют, в том числе для нашего региона, целесообразно будет оценивать после принятия закона, выразил мнение губернатор.

Евгения Тенегина

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# криптовалюта

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