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Тюменская область, Югра и Ямал выделили 38 млрд рублей на реализацию программы "Сотрудничество" в 2022 году

Губернатор, 16:45 09 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Реализация программы "Сотрудничество" в Тюменской области продолжится в полном объеме.

Как рассказал на пресс-конференции 9 февраля губернатор Тюменской области Александр Моор, в 2022 году на реализацию программы "Сотрудничество" Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа выделили в совокупности 38 млрд рублей.

"Наполнение самой программы – это, как обычно, большие стройки, связанные с возведением и ремонтом дорог, объектов социальной инфраструктуры. И большой блок – это социальная поддержка тех или иных категорий граждан, которые переезжают к нам с севера", - рассказал глава региона.

Он отметил, что реализация программы ведется в тесном сотрудничестве трех регионов. Механизм ее формирования и обсуждения отлажен за долгие годы, никаких противоречий нет.

Любовь Голышева

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# Александр Моор , программа Сотрудничество

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