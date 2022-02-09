Тюменская область, Югра и Ямал выделили 38 млрд рублей на реализацию программы "Сотрудничество" в 2022 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Реализация программы "Сотрудничество" в Тюменской области продолжится в полном объеме.

Как рассказал на пресс-конференции 9 февраля губернатор Тюменской области Александр Моор, в 2022 году на реализацию программы "Сотрудничество" Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа выделили в совокупности 38 млрд рублей.

"Наполнение самой программы – это, как обычно, большие стройки, связанные с возведением и ремонтом дорог, объектов социальной инфраструктуры. И большой блок – это социальная поддержка тех или иных категорий граждан, которые переезжают к нам с севера", - рассказал глава региона.

Он отметил, что реализация программы ведется в тесном сотрудничестве трех регионов. Механизм ее формирования и обсуждения отлажен за долгие годы, никаких противоречий нет.

Любовь Голышева