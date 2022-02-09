Александр Моор: инвестиционный потенциал площадки "Сибура" в Тобольске не исчерпан

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Развитие экономики региона - важнейший из вопросов. Если экономика будет развиваться ускоренными темпами, то будут решаться и все остальные вопросы и проблемы.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции 9 февраля.

Глава региона напомнил о разработанной в 2020 году Стратегии инвестиционного развития, включающей девять ключевых направлений.

"Они разные, но наши базовые вещи - это нефтедобыча и нефтесервис, нефтехимия, - отметил Александр Моор. - Также здесь АПК, туризм и креативная индустрия, я, конечно, перечислил не все".

Некоторое снижение объемов инвестиций в последнее время объясняется, по словам губернатора, завершением гигантского проекта "Сибура" "Запсибнефтехим".

"При этом потенциал площадки "Сибура" в Тобольске далеко не исчерпан, - подчеркнул губернатор. - Так, недавно было анонсировано соглашение с Минэнерго, на Тюменскую область приходится более 110 миллиардов рублей инвестиций на проекты, которые будут реализованы в ближайшие пять лет".

Есть, по мнению губернатора, место для инвестиций в секторах АПК и лесопереработки региона.

"Тем более, с 1 января 2022 года вывоз необработанного крупняка из Российской Федерации невозможен - это дает большие предпосылки для создания крупных инвестпроектов", - добавил он.

Николай Ступников