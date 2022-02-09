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Губернатор назвал сроки восстановления поголовья птицы на Боровской птицефабрике

Губернатор, 17:01 09 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восстановление поголовья птицы на Боровской птицефабрике после вспышки птичьего гриппа начнется к марту 2022 года, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции 9 февраля.

Перед этим на предприятии пройдет комплекс мероприятий для обеспечения наивысшего уровня биологической безопасности.

"Требуется обработка помещений для полной ликвидации последствий птичьего гриппа, - отметил глава региона. - В настоящее время фабрика проводит переговоры с поставщиками птицы, выбирает условия будущей сделки".

Николай Ступников

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# Александр Моор , птицефабрика Боровская

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