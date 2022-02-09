Губернатор назвал сроки восстановления поголовья птицы на Боровской птицефабрике
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Восстановление поголовья птицы на Боровской птицефабрике после вспышки птичьего гриппа начнется к марту 2022 года, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции 9 февраля.
Перед этим на предприятии пройдет комплекс мероприятий для обеспечения наивысшего уровня биологической безопасности.
"Требуется обработка помещений для полной ликвидации последствий птичьего гриппа, - отметил глава региона. - В настоящее время фабрика проводит переговоры с поставщиками птицы, выбирает условия будущей сделки".
Николай Ступников