Губернатор назвал сроки восстановления поголовья птицы на Боровской птицефабрике

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восстановление поголовья птицы на Боровской птицефабрике после вспышки птичьего гриппа начнется к марту 2022 года, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции 9 февраля.

Перед этим на предприятии пройдет комплекс мероприятий для обеспечения наивысшего уровня биологической безопасности.

"Требуется обработка помещений для полной ликвидации последствий птичьего гриппа, - отметил глава региона. - В настоящее время фабрика проводит переговоры с поставщиками птицы, выбирает условия будущей сделки".

Николай Ступников