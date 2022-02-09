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Моор оценил назначение Меньщикова бизнес-омбудсменом

Губернатор, 17:02 09 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор высоко оценил работу уполномоченных всех направлений. "Все уполномоченные справляются со своими обязанностями", - заявил он на пресс-конференции 9 февраля.

Недавно на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей Тюменской области был назначен Павле Меньщиков.

"Он работал в аппарате уполномоченного с самого начала создания этого института с 2014 года. Имеет юридическое образование, опыт работы в бизнесе. Хорошо знает работу уполномоченного изнутри, активно участвовал в этом процессе и во всех проектах, которые реализовывались", - отметил он.

В соответствии с постановлением при назначении на эту должность губернатор обязан согласовать кандидатуру с уполномоченным по защите прав предпринимателей при президенте Российской Федерации. Такое согласование было получено.

"Я проконсультировался с предпринимательскими сообществами: Опора России, Деловая Россия, Торгово-промышленная палата. На совете по улучшению инвестиционного климата региона при губернаторе Павел Меньшиков рассказал о своих планах работы", - отметил Александр Моор.

Ирина Шемякина

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# Александр Моор , предпринимательство , Уполномоченный по правам предпринимателей

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