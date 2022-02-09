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В летний сезон из Тобольска можно будет улететь в Сочи и Симферополь

Губернатор, 17:05 09 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Число направлений из аэропорта Ремезов в Тобольске увеличится с шести до 10 в 2022 году. В летний сезон будут открыты полеты в Сочи и Симферополь.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции 9 февраля.

При этом, отметил он, количество рейсов в неделю будет увеличено с 9 до 19.

Губернатор добавил, что из этих 10 направлений девять будут субсидироваться из федерального и регионального бюджетов.

"Это очевидно, что какое-то количество времени рейсы субсидируют для того, чтобы пассажиры привыкли к ним. После того, как эти направления станут коммерчески окупаемыми, мы сможем субсидировать новые рейсы и развивать тем самым полетную сетку аэропорта Ремезов", - пояснил глава региона.

Александр Моор выразил уверенность, что аэропорт Ремезов станет полноценным, функционирующим и удобным для жителей Тюменской области и туристов из других регионов.

Любовь Голышева

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# Александр Моор , аэропорт Ремезов

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