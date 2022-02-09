Пробежать "тридцаточку" на лыжах посоветовал Александр Моор тем, кто критикует неудачи спортсменов

| Фото: Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Если наши спортсмены где-то не побеждают, не стоит критиковать. Попробуйте сами встать на лыжи, пробежать тридцаточку, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор отвечая на вопрос о своем отношении к спорту и Олимпиаде на пресс-конференции 9 февраля.

"Мы болеем за победы наших ребят, но я в школьные годы сам занимался лыжными гонками, больших результатов не достиг, и прекрасно понимаю, какой это титанический труд. Учитывая, что ребята весь сезон несколько раз на неделе стартуют, то снимаю перед ними шляпу", - сказал глава региона.

Он добавил, что болеет за спортсменов и желает им еще побед: "Конечно, мы надеемся, что наши ребята, которые уже завоевали медали, получат еще шанс стать олимпийскими чемпионами, тем более, что и лыжники, и биатлонисты, на мой взгляд, сегодня в хорошей конкурентной форме".

Александр Моор добавил, вся его семья любит фигурное катание. Смотреть его стараются вместе. Кроме того, губернатор ждет хоккейных баталий.

"По возможности, которая, конечно, не всегда бывает, смотрю другие зимние виды спорта, особенно там, где выступают российские спортсмены", - сказал глава региона.

Евгения Тенегина