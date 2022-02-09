Александр Моор: пандемия — возможность для развития сельского туризма

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Пандемия стала толчком для развития внутреннего туризма, и это хорошая возможность для продвижения интересных туристических продуктов в селах Тюменской области. Об этом заявил губернатор Александр Моор во время пресс-конференции 9 февраля.

"Жители городов, особенно дети, мало что знают о деревне, и семьи, передвигаясь на автомобиле, с большим интересом будут заезжать с трассы в глубинку. При этом нужно понимать, что сейчас все регионы конкурируют за туристов. Турист едет за новым опытом и новыми эмоциями, и мы должны ему это предложить. Уверен, что села могут очень красиво показать местный колорит, природу, кухню и историю", — отметил губернатор.

Александр Моор напомнил, что заинтересованные в развитии сельского туризма предприниматели могут получить займ на воплощение своих проектов через инвестиционное агентство Тюменской области.