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Александр Моор: пандемия — возможность для развития сельского туризма

Губернатор, 17:35 09 февраля 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Пандемия стала толчком для развития внутреннего туризма, и это хорошая возможность для продвижения интересных туристических продуктов в селах Тюменской области. Об этом заявил губернатор Александр Моор во время пресс-конференции 9 февраля.

"Жители городов, особенно дети, мало что знают о деревне, и семьи, передвигаясь на автомобиле, с большим интересом будут заезжать с трассы в глубинку. При этом нужно понимать, что сейчас все регионы конкурируют за туристов. Турист едет за новым опытом и новыми эмоциями, и мы должны ему это предложить. Уверен, что села могут очень красиво показать местный колорит, природу, кухню и историю", — отметил губернатор.

Александр Моор напомнил, что заинтересованные в развитии сельского туризма предприниматели могут получить займ на воплощение своих проектов через инвестиционное агентство Тюменской области.

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# села , туризм

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