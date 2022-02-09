Мост через Иртыш вблизи Тобольска реконструируют

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мост через Иртыш, а также развязка на Абалак, будут реконструированы в рамках капитального ремонта автодороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск.

Как рассказал на пресс-конференции 9 февраля губернатор Тюменской области Александр Моор, в ближайшее время начнется разработка проектной документации.

"Это федеральная дорога, работы ведутся за счет федеральных средств. До 200 километра проект готов, сейчас важно разработать проекты реконструкции следующих участков, чтобы в комплексе до поворота на Тобольск всю дорогу сделать четырехполосной", - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что работы ведутся в плановом порядке, сроки их выполнения не переносятся. К 2025 году реконструкция трассы от Тюмени до Тобольска должна быть завершена.

Любовь Голышева