  • 9 февраля 20229.02.2022среда
  • В Тюмени -10..-12 С 4 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Мост через Иртыш вблизи Тобольска реконструируют

Губернатор, 17:46 09 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мост через Иртыш, а также развязка на Абалак, будут реконструированы в рамках капитального ремонта автодороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск.

Как рассказал на пресс-конференции 9 февраля губернатор Тюменской области Александр Моор, в ближайшее время начнется разработка проектной документации.

"Это федеральная дорога, работы ведутся за счет федеральных средств. До 200 километра проект готов, сейчас важно разработать проекты реконструкции следующих участков, чтобы в комплексе до поворота на Тобольск всю дорогу сделать четырехполосной", - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что работы ведутся в плановом порядке, сроки их выполнения не переносятся. К 2025 году реконструкция трассы от Тюмени до Тобольска должна быть завершена.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , мост , ремонт дороги , трасса

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:58 09.02.2022Губернатор выступил за усиление ответственности владельцев домашних животных
17:46 09.02.2022Мост через Иртыш вблизи Тобольска реконструируют
17:35 09.02.2022Александр Моор: пандемия — возможность для развития сельского туризма
17:24 09.02.2022Пробежать "тридцаточку" на лыжах посоветовал Александр Моор тем, кто критикует неудачи спортсменов