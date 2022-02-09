Губернатор выступил за усиление ответственности владельцев домашних животных

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые меры, касающиеся содержания животных, нужно прописать в законодательстве России. Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции 9 февраля.

Вопрос главе региона был задан в связи с участившимися случаями нападения на людей бездомных собак.

Губернатор напомнил, что порядок обращения с бездомными животными включает отлов, стерилизацию и выпуск собак обратно на улицу. Агрессивные четвероногие остаются в приюте пожизненно или до тех пор, пока для них не найдется хозяин.

"Но какую бы систему работы с безнадзорными домашними животными мы не придумали, это будет лишь работа с последствиями. Я убежден, что причина безнадзорности - это безответственное поведение владельцев. Решить проблему можно, только установив законодательно обязательное чипирование, индивидуализацию домашних животных. Главное, хозяева должны за них отвечать, ведь на улице питомцы появляются или убежав, или после того, как их бросили владельцы. Если хозяин допустил, чтобы его животное оказалось на улице, он должен восполнить государству все затраты, связанные с его отловом, и выплатить штраф", - сказал он.

По мнению губернатора, такие меры поспособствуют усилению ответственности и помогут решить вопрос с безнадзорными четвероногими.

Татьяна Ковалева