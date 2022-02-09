Реализация жилищных программ в Тюменской области в 2022 году продолжится в полном объеме

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Реализация в Тюменской области жилищных программ, в том числе по расселению ветхого и аварийного жилья, приобретению жилья для детей-сирот и других категорий граждан будет продолжена в полном объеме. В случае роста цен на жилье на эти цели могут быть выделены дополнительные средства.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции 9 января.

"Рост цен на жилье ставит нас перед необходимостью выделять дополнительные средства на реализацию жилищных программ, но здесь другого пути нет. Мы не можем физически снижать объемы приобретаемого жилья по социальным программам. Тем более есть конкретные планы, показатели, которые мы каждый год выполняем и даже перевыполняем. Поэтому будем и дальше двигаться по всем этим программам", - подчеркнул губернатор.

Говоря о ценах на жилье в Тюменской области, он отметил, что их рост в 2021 году обусловлен многими факторами. Это увеличение себестоимости строительных материалов, дефицит рабочих кадров, связанный с ограничениями из-за пандемии. Все это в совокупности повлияло на цены продаж.

"Несмотря на рост стоимости жилья, мы видим, что рост числа сделок пока не снижается, в декабре 2021 даже был небольшой рост. Это говорит о том, что жилье доступно. Тем более сейчас действуют разные федеральные программы, по некоторым из них, ставка при покупке заметно ниже. Но я прекрасно понимаю, что если она будет дальше расти, то вполне возможна определенная стагнация и по цене, и по объему сделок, и даже снижение. Это нормальный процесс, и, возможно, в 2022 году мы такую ситуацию увидим", - добавил губернатор.

Любовь Голышева