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В Тобольском районе два дома культуры получат по полмиллиона рублей

Общество, 11:01 12 февраля 2022

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Дома культуры в селах Абалак и Бизино получат по 516 тыс. рублей, сообщает пресс-служба главы Тобольского района.

Учреждения культуры названы лучшими по итогам конкурса, который проводил департамент культуры Тюменской области в рамках регионального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура".

В абалакском Доме культуры работают 27 творческих объединений для взрослых и детей. В Бизино открыто 18 творческих клубов для детей и восемь – для взрослых жителей села.

Также победителями областного конкурса в номинации "Культурно-досуговая деятельность" стали звукорежиссер Зуфар Янгулов и культорганизатор Дилия Ишимцева из районного центра культуры.

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