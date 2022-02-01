В Тобольском районе два дома культуры получат по полмиллиона рублей

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Дома культуры в селах Абалак и Бизино получат по 516 тыс. рублей, сообщает пресс-служба главы Тобольского района.

Учреждения культуры названы лучшими по итогам конкурса, который проводил департамент культуры Тюменской области в рамках регионального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура".

В абалакском Доме культуры работают 27 творческих объединений для взрослых и детей. В Бизино открыто 18 творческих клубов для детей и восемь – для взрослых жителей села.

Также победителями областного конкурса в номинации "Культурно-досуговая деятельность" стали звукорежиссер Зуфар Янгулов и культорганизатор Дилия Ишимцева из районного центра культуры.