Тюменец украл из магазина джемпер, жилет и брюки

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в краже из магазина одежды, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию обратился представитель магазина, из которого были похищены джемпер, утепленный жилет и брюки на сумму более 6 тыс. рублей. Под подозрение попал 38-летний ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления тюменец. Злоумышленник похищенные вещи сложил в рюкзак в примерочной и покинул помещение. Жилет и брюки подозреваемый планировал носить сам, а джемпер оказался велик, и он продал незнакомцу на рынке за 1 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит два года лишения свободы.