Перформанс о невзаимной любви покажут тюменцам на бардовском фестивале

| Фото: из сообщества МТЦ "Космос" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества МТЦ "Космос" во ВКонтакте (архив)

Проект хореографа Александры Балецкой, певицы Lora и музыканта Ильи Бархатова "Снег - ты" представят в рамках "Зимнего бардовского фестиваля" во Дворце творчества и спорта "Пионер" 19 февраля в 12 часов. Будет показана история невзаимной любви.

Перформанс основан на стихах Софии Парнок и музыке Елены Фроловой.

"Спектакль был создан в 2020 году. Была идея объединить живой звук, вокал, танец. У нас получился удачный эксперимент, союз. Непонятно, что главное – танец, вокал или гитара. Эта история про следы любви, о том, как мы идем по следу за человеком, к которому испытываем чувства, несмотря ни на что, как следы превращаются в воду и испаряются", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" хореограф Александра Балецкая.

Она отметила, что построенной хореографии в перформансе нет, на сцене будет импровизация. "Есть определенные точки соприкосновения героинь на сцене. Вся моя "движенческая" история – в импровизационном характере", – заключила Балецкая.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова