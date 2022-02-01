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Аэропорт Тобольска признали лучшим в России инвестпроектом года в рамках премии "Воздушные ворота России"

Общество, 09:39 10 февраля 2022

nais-russia.com | Фото: nais-russia.com

Аэропорт Ремезов в Тобольске признан лучшим инвестиционным проектом года в рамках премии "Воздушные ворота России". 9 февраля в Москве названы лучшие аэропорты и авиакомпании страны по итогам 2021 года, премии приурочены к празднованию Дня гражданской авиации России.

Напомним, аэропорт в Тобольске открыт в сентябре 2021 года, в октябре из аэропорта начались регулярные полеты. Инфраструктура аэропорта была передана в доверительное управление УК "Аэропорты регионов". Компания занялась наземным обслуживанием самолетов и поддержанием технической готовности аэропорта.

"Такие проекты как Ремезов показывают всей отрасли, что даже в небольшом городе может быть современный технологичный и комфортный аэропорт. Ремезов работает всего несколько месяцев, но тысячи жителей Тобольска уже смогли воспользоваться новыми возможностями мобильности, которые им дал этот проект. В этом году мы ожидаем, что маршрутная сеть аэропорта заметно расширится, и тоболяки смогут напрямую путешествовать в российскую столицу, крупные региональные центры и на курорты нашей страны", - отметил генеральный директор УК "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский.

Аэропорт Тобольска построен при участии нефтегазохимической компании СИБУР в партнерстве с Тюменской областью в рекордно короткие сроки – за два года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой способной принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321.

"Открытие аэропорта Ремезов стало для нас нестандартным и ярким проектом. Гордимся, что результат наших усилий получил признание и сможет вдохновить инвесторов на работу в регионе. Мы планируем продолжить участвовать в жизни Тобольска, создавать комфортные условия как для жителей, так и для путешественников", - рассказала член правления - управляющий директор СИБУР Марина Медведева.

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# аэропорт Ремезов

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