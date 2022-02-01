В стратегию цифровой трансформации региона могут включить еще пять направлений

| Фото: ТПП Тюменской области | Фото: ТПП Тюменской области

Новые направления могут появиться в стратегии цифровой трансформации Тюменской области. Об этом стало известно по итогам первого в 2022 году онлайн-совещания представителей исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления субъекта 8 февраля, сообщает региональный департамент информатизации.

Участники встречи рассмотрели вопрос о расширении состава сфер стратегии цифровой трансформации Тюменской области в рамках исполнения поручения губернатора Александра Моора.

Органы исполнительной власти дали предложения по пяти новым направлениям. Это "Экология и природопользование", "ИТ и инфраструктура", "Физическая культура, спорт и дополнительное образование", "Строительство". "Общественная безопасность".

Напомним, в утвержденную текущую стратегию цифровой трансформации Тюменской области входят шесть направлений, 95 показателей, 49 проектов.

Одной из тем онлайн-совещания стал вопрос о дополнительном финансировании проектов по цифровой трансформации. Это касается предложенных для включения направлений.

Департамент информатизации вынесет эти вопросы на рассмотрение комиссии по цифровому развитию Тюменской области, председателем которой является губернатор региона.