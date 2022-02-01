В Тюмени завершается строительство школы у сквера Комсомольский
| Фото: со страницы Руслана Кухарука в Instagram
Новое здание школы №30 в районе сквера Комсомольский в Тюмени находится на завершающем этапе строительства. Идет укомплектование мебелью и оборудованием, сообщил на своей странице в Instagram глава Тюмени Руслан Кухарук.
В ходе рабочего объезда 9 февраля он осмотрел актовый и спортивный залы, кабинеты и библиотеку.
"Везде применяют новые технологические решения, которые позволят ученикам чувствовать себя комфортно, а учителям проводить интересные, в том числе и интерактивные, уроки", – рассказал Руслан Кухарук.
Напомним, ввести школу в эксплуатацию планируют в 2022 году.
Инна Пахомова