Тюменские волонтеры 55+ всем видам физической активности предпочитают ушу

| Фото: Фонд "Старшее поколение" ВКонтакте | Фото: Фонд "Старшее поколение" ВКонтакте

В различных направлениях физкультуры пробуют себя тюменские волонтеры проекта "Бабушкин Workout". Они занимаются растяжкой, пилатесом, йогой, танцевальной терапией. Особой популярностью у активистов пользуется искусство ушу, сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".

Лечебной гимнастикой с участниками проекта занимается наставник Елена Толстых. Занятия проходят каждое воскресенье в 9 часов на базе Академии восточных единоборств (г. Тюмень, ул. Московский тракт, 133).

"Даже на пенсии можно устраивать тренировки. Для этого не нужно покупать дорогих абонементов в спортзал или приобретать онлайн-курсы с детоксом и программами эффективного похудения. Достаточно присоединиться к дружной команде участников и активно посещать занятия. На ушу вы позаботитесь о своей осанке, коленях, растяжке, а главное получите настоящий заряд бодрости и позитива ", – отмечают координаторы проекта.

В рамках образовательного блока серебряные активисты проходят специальную подготовку под руководством профессиональных наставников.

Полученные знания спортволонтеры 55+ практикуют среди тюменцев разных возрастов. В скверах и парках, дворах и на открытом воздухе они проводят еженедельные разминки и тренировки.

Чтобы стать частью команды, нужно позвонить по телефонам 8(3452) 30-39-59, 51-77-05 или отправить запрос через официальную группу во "ВКонтакте" Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение".

Более подробная информация - на областном интернет-портале "Старшее поколение".