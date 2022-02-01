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В селе Емуртла открыли амбулаторию после капремонта

Общество, 13:12 11 февраля 2022

департамент здравоохранения Тюменской облас | Фото: департамент здравоохранения Тюменской облас

Емуртлинская амбулатория открылась после капитального ремонта в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Теперь у медработников есть своя миниполиклиника. Это прекрасная база для плодотворной работы на благо пациентов, с прекрасно продуманной организацией рабочих пространств, с соблюдением всех стандартов", – отметил главный врач Областной больницы № 12 Николай Сипачев.

Здание прошло полную реконструкцию, которая длилась полгода. Теперь в больнице два отдельных входа: для детей и взрослых, чтобы разделить потоки посетителей. Палаты дневного стационара будут работать в две смены. В амбулатории также есть школа здоровья, территория "мама+малыш", клиническая лаборатория, прививочный кабинет, кабинеты узких специалистов и столовая.

Глава Упоровского района Леонид Сауков поздравил медработников и жителей села с открытием амбулатории, а на прощание пожелал сотрудникам работать без авралов и форс-мажоров.

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# здравоохранение

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