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В Тюмени жильцов дома по ул. Береговой расселят до конца 2025 года

Общество, 15:33 10 февраля 2022

администрация Ишимского района ВКонтакте | Фото: администрация Ишимского района ВКонтакте

Жильцов дома 76а по ул. Береговой в Тюмени расселят до конца 2025 г.

По информации управляющей компании, дом признан аварийным. Жители освобождены от платы за капитальный и текущий ремонт, плата за содержание начисляется с учетом понижающего коэффициента 0,5. При этом задолженность жителей по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет более 200 тыс. руб.

Управляющая компания наблюдает за состоянием конструкций дома.

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# расселение граждан

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