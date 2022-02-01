В Тюмени жильцов дома по ул. Береговой расселят до конца 2025 года

| Фото: администрация Ишимского района ВКонтакте | Фото: администрация Ишимского района ВКонтакте

Жильцов дома 76а по ул. Береговой в Тюмени расселят до конца 2025 г.

По информации управляющей компании, дом признан аварийным. Жители освобождены от платы за капитальный и текущий ремонт, плата за содержание начисляется с учетом понижающего коэффициента 0,5. При этом задолженность жителей по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет более 200 тыс. руб.

Управляющая компания наблюдает за состоянием конструкций дома.