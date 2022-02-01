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Число жалоб жителей Тюменской области, Югры и Ямала в Банк России сократилось на 10%

Экономика, 18:27 10 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 10% сократилось число жалоб жителей Тюменской области, Югры и Ямала в Банк России, сообщает пресс-служба Отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка РФ.

За 2021 год поступило свыше 5,5 тыс. обращений, что на 10% меньше, чем год назад.

В отношении кредитных организаций направлено более 60% жалоб граждан, на втором месте (17%) – жалобы на микрофинансовые организации (МФО).

Остальные обращения касаются страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Общее число жалоб на банки уменьшилось на 25% за счет снижения почти на треть обращений по поводу потребительского, ипотечного и автокредитования. Это связано с тем, что стало меньше вопросов по реструктуризации кредитов в связи с коронавирусом.

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