Mercedes с подложными номерами обнаружил в Тюмени "скрытый патруль"

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Автомобиль Mercedes с подложными госномерами выявил в Тюмени "скрытый патруль", сообщает Госавтоинспекция области. 33-летний тюменец, находившийся за рулем, не имеет водительских прав и за последние 10 лет три раза задерживался за пьяную езду.

В последний раз он был задержан пьяным за рулем в апреле 2021 года. Срок действия водительского удостоверения к тому времени у него закончился, он его так и не получил. За управление транспортом пьяным без водительского удостоверения получил 13 суток административного ареста.

Мужчина пояснил, что в настоящее время он ездит на машине матери с номерными знаками от машины отца, которые сейчас находятся на хранении после продажи автомобиля.

Сотрудники ГИБДД привлекли автомобилиста к административной ответственности, также на него наложены семь штрафов за нарушения, зафиксированные камерами на дорогах на сумму 8 тыс. рублей. Водитель оштрафован за превышение скорости и езде по полосе для маршрутного транспорта.