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Прокуратура изучает обстоятельства взрыва в гараже на улице Малышева в Тюмени

Происшествия, 14:36 10 февраля 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Прокурор Тюменской области взял на контроль проверку по факту взрыва в гараже по ул. Малышева в Тюмени, сообщает надзорное ведомство.

Напомним, пять человек пострадали при вспышке паров газовоздушной смеси в частном гараже кооператива "Строитель-2" вечером 9 февраля.

Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель прокурора Ленинского округа Тюмени. Проводятся проверки, в ходе которых будут установлены все обстоятельства случившегося.

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# пожары , проверка , прокуратура

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