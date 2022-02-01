Прокуратура изучает обстоятельства взрыва в гараже на улице Малышева в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Прокурор Тюменской области взял на контроль проверку по факту взрыва в гараже по ул. Малышева в Тюмени, сообщает надзорное ведомство.

Напомним, пять человек пострадали при вспышке паров газовоздушной смеси в частном гараже кооператива "Строитель-2" вечером 9 февраля.

Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель прокурора Ленинского округа Тюмени. Проводятся проверки, в ходе которых будут установлены все обстоятельства случившегося.