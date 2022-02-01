МТЦ "Космос" в восьми кофейнях Тюмени раздаст конфеты ручной работы

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

Сотрудница МТЦ "Космос" Екатерина Пинжакова приготовила партию конфет ручной работы ко Дню влюбленных, 14 февраля. На вкладышах-посланиях размещены картинки и тексты о любви к себе, жизни, окружающим.

По информации пресс-службы театрального центра, 400 конфет от мастера можно получить в 8 кофейнях города.

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

Найти конфеты можно в Make Love Pizza (ул. Одесская, 61/2), ETNA COFFEE (ул. Республики, 141), кофейня "Соседи" (ул. Республики, 165А), кофейня "Кофе Брют" (ул.Советская, 55), кафе "Завтрак" (ул. Республики, 55), кофейня "Миюки" (ул. 25 октября, 23а стр.1), кофейня "Флоу" (ул. Кирова, 40), кафе "Дисциплина" (ул. 8 марта, 2).

"Мы решили посмотреть на любовь с непривычной для этого праздника стороны. И показать, что это не только о любви двоих. Это любовь к себе, моментам жизни, воспоминаниям, любимым вещам, животным. Понятие любовь шире, чем мы привыкли думать. В акции и наша любовь к тюменцам, именно поэтому мы просто так балуем их вкуснейшими конфетами ручной работы", – сказала руководитель медиа отдела МТЦ "Космос" Лариса Романова.