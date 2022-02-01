  • 11 февраля 202211.02.2022пятница
  • USD74,7241
    EUR85,3798
  • В Тюмени -16..-18 С 6 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Мангальные площадки в лесах Тюмени можно найти по карте

Общество, 12:50 11 февраля 2022

МКУ «ЛесПаркХоз» | Фото: МКУ «ЛесПаркХоз»

В городских лесах областного центра для любителей шашлыков и барбекю оборудованы 14 мест. Найти их поможет специальная интерактивная карта, сообщает администрация Тюмени.

Площадки расположены в районах Верхнего Бора, Метелева, Плехановского бора, ТЭЦ-2, Ялуторовского и Тобольского трактов.

С их расположением можно ознакомиться, пройдя по ссылке. Карту нужно приближать до тех пор, пока на ней не появятся значки, изображающие два дерева – зеленое и желтое. Такими иконками отмечены все зеленые зоны.

"Кликайте на любую в интересующем вас районе и читайте описание. Если оно начинается со слов "Зона отдыха", значит, вы обратились по адресу, и здесь можно пожарить мясо и отдохнуть веселой компанией", - рассказали в ЛесПаркХозе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# городские леса

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:49 11.02.2022У 2 тыс. 795 человек диагностирован коронавирус в Тюменской области
13:35 11.02.2022Перед началом очного обучения в школах Тюменской области проведут санитарную обработку
13:24 11.02.2022МТЦ "Космос" в восьми кофейнях Тюмени раздаст конфеты ручной работы
13:12 11.02.2022В селе Емуртла открыли амбулаторию после капремонта