Мангальные площадки в лесах Тюмени можно найти по карте

| Фото: МКУ «ЛесПаркХоз» | Фото: МКУ «ЛесПаркХоз»

В городских лесах областного центра для любителей шашлыков и барбекю оборудованы 14 мест. Найти их поможет специальная интерактивная карта, сообщает администрация Тюмени.

Площадки расположены в районах Верхнего Бора, Метелева, Плехановского бора, ТЭЦ-2, Ялуторовского и Тобольского трактов.

С их расположением можно ознакомиться, пройдя по ссылке. Карту нужно приближать до тех пор, пока на ней не появятся значки, изображающие два дерева – зеленое и желтое. Такими иконками отмечены все зеленые зоны.

"Кликайте на любую в интересующем вас районе и читайте описание. Если оно начинается со слов "Зона отдыха", значит, вы обратились по адресу, и здесь можно пожарить мясо и отдохнуть веселой компанией", - рассказали в ЛесПаркХозе.