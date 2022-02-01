Ветераны Тюменской области получат выплаты ко Дню Победы

| Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Более 50 тысяч жителей Тюменской области получат материальную поддержку ко Дню Победы. На эти цели из регионального бюджета выделено 154 млн рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает информационный центр регионального правительства.

По 10 тыс. полагается участникам Великой Отечественной войны, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, тюменцам, награжденным знаками "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Севастополя", вдовам военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией, не вступившие в новый брак.

Выплаты в размере 5 тыс. рублей предоставят жителям региона, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. Также ее получат тюменцы, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, пенсионеры, которые родились до 31 декабря 1931 года включительно, дети погибших участников Великой Отечественной войны.

По 2 тыс. рублей выплатят гражданам, которые родились до 9 мая 1945 года включительно. Этот вид поддержки предоставляется с 2020 года.

Выплаты начнутся в марте. Перечисление средств будет автоматическим, дополнительных заявлений или обращений не требуется.