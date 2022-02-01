Предприниматели могут зарезервировать площадки в индустриальном парке "Богандинский" уже сейчас

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

Инфраструктуру индустриального парка "Богандинский" в Тюменской области будут активно развивать в 2022 году. Зарезервировать площадку для своей деятельности предприниматели могут уже сейчас.

Об этом в прямом эфире рассказал директор регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков 10 февраля.

"Сейчас мы обустраиваем эту площадку. В течение 2022 года подведем туда все ресурсы, которые нужны для организации производства. Будут налажены электричество, водоснабжение, водоотведение. Парк газифицирован. Организуем дороги, подъездные пути. Это будет полностью организованная, хорошая площадка", – поделился планами директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

В 2022 году в оборот "под ключ" будет введено 20 га. Антон Машуков подчеркнул, что встать в реестр инвестиционных проектов и забронировать за собой часть площадки можно уже сейчас.

Арендная плата за га в месяц – 17 рублей. Обслуживание площадки, которое осуществляет Агентство инфраструктурного развития Тюменской области, будет составлять около 4 тыс. 500 рублей с га. Антон Машуков подчеркнул, что это полноценная управляющая компания, которая решает все проблемы резидентов по содержанию общих пространств, обслуживанию дорог и остального.

В 2023-2024 году с учетом федеральной поддержки планируют ввести еще около 50 га подготовленной инфраструктуры. В 2023 году в индустриальном парке реализуют проект по строительству железнодорожного грузового двора.

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что на развитие инфраструктуры в индустриальном парке "Богандинский" в Тюменской области в 2022 году региональные власти направят 500 млн рублей.

Инна Пахомова