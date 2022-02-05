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В Тюменской области вложат 500 млн рублей в развитие инфраструктуры в индустриальном парке "Богандинский" в 2022 году

Губернатор, 16:10 05 февраля 2022

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

На развитие инфраструктуры в индустриальном парке "Богандинский" в Тюменской области в 2022 году региональные власти направят 500 млн рублей, сообщил губернатор Александр Моор в интервью РБК-Тюмень.

Общий объем выручки 19 предприятий-резидентов тюменских индустриальных парков "Боровский" и "Богандинский" за 2021 год составил 14 млрд рублей. Там создано более 2 тыс. рабочих мест.

Объем промышленного производства в Тюменской области вырос в три раза за десять лет в результате системной работы с инвесторами.

Одним из наиболее эффективных механизмов привлечения инвесторов губернатор считает дальнейшее развитие действующих и создание новых региональных индустриальных парков и муниципальных инвестиционных площадок.

В ближайшее время будет объявлен международный конкурс на разработку архитектурной концепции промышленного технопарка "ДСК-500" в Тюмени, который станет площадкой для размещения высокотехнологичных предприятий и креативных пространств, а также для проведения выставок.

Муниципальные инвестиционные площадки действуют уже в пяти муниципальных образованиях Тюменской области. Наибольших успехов добился Казанский район – туда пришли четыре потенциальных инвестора с примерным объемом инвестиций около 300 млн рублей.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , инвестиции , индустриальные парки

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