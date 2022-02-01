Открытки ко Дню влюбленных нарисовали тюменцы с аутизмом

| Фото: со страницы masterskie_na_surgutskoy в Instagram | Фото: со страницы masterskie_na_surgutskoy в Instagram

Открытки ко Дню влюбленных нарисовали тюменцы с аутизмом и ментальными нарушениями в производственно-интеграционных мастерских на ул. Сургутской в Тюмени.

Здесь напечатали три вида валентинок по рисунками ребят, посещающих мастерских. Приобрести "валентинки" может любой желающий. Цена одной штуки – 50 рублей.

В мастерских планируют открыть третье отделение – "Графическую мастерскую". Здесь будут создавать предметы с рисунками "особых" мастеров – футболки, сумки, наклейки, блокноты.

"Многие ребята у нас классно рисуют. Некоторые работы прямо просятся на футболку или на шоппер. Вот мы и подумали, что можно сделать сувениры с их рисунками. Начали с "валентинок", планируем создавать открытки к каждому празднику. Ребятам очень нравится, что их работы становятся чем-то осязаемым, тем, что нравится другим, что покупают люди", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ведущий мастер Тюменской региональной автономной некоммерческой благотворительной организации "Открой мне мир" Наталья Гордеюк.

На ноутбук, врученный на открытии мастерских директором регионального департамента соцразвития Дмитрием Грамотиным, установят необходимые программы, в которых можно делать из рисунков макеты. Ребята тоже попробуют работать на нем по инструкции.

Инна Пахомова