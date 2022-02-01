Нефтегазодобывающие компании получат компенсацию до 5% стоимости оборудования от тюменских заводов

| Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз» | Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз»

Компенсации в размере до 5% стоимости оборудования, приобретенного у промышленных предприятий Тюменской области, получат нефтегазодобывающие компании.

Об этом в прямом эфире рассказал директор регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков 10 февраля.

Региональная мера поддержки рассчитана на предприятия, входящие в тюменскую ассоциацию "Нефтегазовый кластер".

"Предприятия – как большие заводы, так и небольшие, - производящие что-то для нефтегазовой отрасли, первым делом вступают в тюменский нефтегазовый кластер, и в последующем при работе с рядом нефтегазовых компаний имеет право использовать преференцию – возмещение стоимости оборудования до пяти процентов. Нефтегазовая компания, купив оборудование у вас, впоследствии получит определенные средства в виде бонуса, либо премии за то, что это приобретение было совершено именно у участника кластера. На первый взгляд может показаться, что прямо финансируется нефтегазовая компания. Но ключевым же условием является приобретение у тюменского предприятия того или иного оборудования. Таким образом мы поддерживаем участников кластера", – сказал Машуков.

Он добавил, что уже две компании уже работают по этой системе. Преференция будет применяться при закупках в "Газпромнефть–Ямал" и "Газпромнефть–Заполярье". В планах расширить число предприятий в этой схеме. Идут переговоры с "Лукойлом", "Новатэком".

Инна Пахомова