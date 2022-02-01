"Газпром нефть" помогла тюменскому ковидному госпиталю

| Фото: «Газпромнефть-Ямал» | Фото: «Газпромнефть-Ямал»

Четыре аппарата искусственной вентиляции легких передал Тюменской областной клинической больнице № 1 "Газпромнефть-Ямал" в рамках корпоративной программы "Антивирус", направленной на борьбу с Covid-19, сообщает пресс-служба компании.

На баланс медицинского учреждения поступило три стационарных и один мобильный аппараты, которые предназначены для успешного лечения легочных патологий благодаря различным режимам настройки и максимальной синхронизации с дыханием пациента.

На базе ОКБ №1 развернут один из 12 многопрофильных инфекционных госпиталей, действующих сегодня в Тюменской области. Лечение от Covid-19 здесь получают пациенты с самой тяжелой формой коронавируса.

Как отметил заведующий моноинфекционным госпиталем ОКБ № 1 Алексей Барадулин, оборудование – современное, эффективное, а главное – востребованное в условиях сегодняшних реалий. Стационарные аппараты – золотой стандарт неинвазивной вентиляции легких. Они упрощают уход за пациентами благодаря высокому уровню безопасности и интерактивному дисплею. Переносная портативная модель – отличный помощник в условиях стационара и за его пределами, особенно на этапе транспортировки больного, когда счет идет на минуты.

| Фото: «Газпромнефть-Ямал» | Фото: «Газпромнефть-Ямал»

"Непростое для системы здравоохранения время, к сожалению, продолжается. На этот раз за помощью к нам обратились медики ОКБ № 1 – в областной столице расположен офис нашего предприятия. Безусловно, мы сразу откликнулись. Также оперативно реагируем и на потребности сел Ямальского района, рядом с которыми развернута наша основная деятельность", - подчеркнул операционный директор "Газпромнефть-Ямала" Виталий Зеленцов.