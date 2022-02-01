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Врачи спасли 65-летнюю тюменку с полным поражением легких

Общество, 18:23 11 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Доктора Областной инфекционной клинической больницы Тюмени спасли 65-лентюю пациентку с крайне тяжелым течением COVID-19. Недавно женщину, которая провела в реанимации почти два месяца с серьезным поражением легких, выписали из стационара.

Тюменка заболела коронавирусом в конце прошлого года и сразу обратилась в поликлинику. На фоне хронической патологии заболевание развивалось стремительно, одышка быстро нарастала. Через несколько дней женщину госпитализировали. Компьютерная томография показала поражение легких более 75%

Несмотря на высокотехнологичные методы лечения, в числе которых кислородотерапия и высокопоточная неинвазивная вентиляция легких, у больной нарастала дыхательная недостаточность. Медикам пришлось прибегнуть к крайнему методу – инвазивной вентиляции легких с наложением трахеостомы, чтобы дать возможность неработающим легким восстановиться.

Для облегчения вентиляции легких пациентка более месяца провела на животе, что было сложно и для нее самой, и для персонала. Непросто прошел и процесс перевода больной на самостоятельное дыхание после ИВЛ, однако благодаря профессионализму врачей и настрою женщины на выздоровление, она пошла на поправку.

Сегодня тюменка выписана из больницы и проходит реабилитацию, функции легких полностью восстановились. Женщина самостоятельно дышит и уже начала ходить, сообщает пресс-служба Областной инфекционной клинической больницы.

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# врачи , коронавирус

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