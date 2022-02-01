Центр помощи больным COVID-19, пенсионерам и тюменцам на карантине начал работу

| Фото: #МыВместе | Фото: #МыВместе

Волонтеры открыли дистанционный центр помощи тюменцам при COVID-19, сообщает Тюменское региональное отделение "Молодой Гвардии".

"За последнюю неделю нагрузка на врачей и медицинские учреждения возросла. Важно сбить пик новой волны пандемии на территории Тюменской области. Во время карантина наша команда уже оказывала помощь населению — активисты доставляли продукты по списку и медикаменты пенсионерам. Также к нам поступали звонки от медицинского персонала с просьбами помочь в бытовых делах", — прокомментировал руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.

Молодогвардейцы доставят продукты питания и лекарства пожилым людям старше 65 лет и жителям города, находящимся на карантине. Для этого необходимо оставить заявку в будние дни с 10 до 19 часов и в выходные с 10 до 17 часов в группе "ВКонтакте" или по номеру телефона: 8-908-879-76-46. Доставка будет бесконтактной – до входной двери квартиры.

Инициативу также поддержали активисты Исетского и Казанского районов.