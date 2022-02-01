Осужденные ИК-6 пожаловались Владиславу Московских на медицинскую помощь и зарплату

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Более 40 осужденных исправительной колонии строгого режима № 6 пришли на прием к прокурору Тюменской области Владиславу Московских, сообщает региональная прокуратура.

Жалобы касались порядка оказания медицинской помощи, удержаний из заработной платы и иных доходов, направления обращений в различные инстанции и др.

В ИК-6 содержится более 950 осужденных мужчин, ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы. В ходе прокурорской проверки особое внимание было уделено личной безопасности осужденных, режимным требованиям, трудоиспользованию, материально-бытовому и медико-санитарному обеспечению осужденных, соблюдению требований пожарной безопасности, организации питания и иным вопросам.

В ходе проверки выявлены нарушения закона в части режима содержания, медико-санитарного и материально-бытового обеспечения, дисциплинарной практики, в сфере трудовых отношений и др. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Устранение выявленных нарушений взято на особый контроль.