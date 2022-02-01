"Транснефть – Сибирь" заменила участок нефтепровода в ХМАО-Югре

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО "Транснефть – Сибирь" ввело в эксплуатацию участок магистрального нефтепровода (МН) Сургут – Полоцк после замены в зоне ответственности Нефтеюганскогоуправление магистральных нефтепроводов.

Работы велись в ХМАО-Югре на участке линейной части длиной 13 км в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов предприятия. Цель – повышение надежности при эксплуатации МН и обеспечение экологической безопасности производственного процесса.

Заменен участок, в том числеподводный переход трубопровода через реку Малый Балык. Работы проводились с декабря 2020 года. Труба диаметром 1220 мм и толщиной стенки 14 мм в заводской изоляции на реконструируемом участке линейной части была уложена в заранее подготовленную траншею в существующем коридоре коммуникаций МН Сургут – Полоцк.

При реконструкции подводного перехода использована труба с повышенными характеристиками прочности, толщина стенки составляет 19 мм. Специалисты выполнили укладку дюкера (участок нефтепровода, состоящий из нескольких предварительно сваренных в нитку труб и прокладываемый под руслом реки) в траншею, провели его балластировку кольцевыми утяжелителями.

Подводный переход успешно обследован с использованием внутритрубного магнитного инспекционного прибора. Для подтверждения качества сварных стыков всего замененного участка МН проведен визуальный, ультразвуковой и рентгенографический, а также дублирующий рентгенографический контроль. Дефектов не зарегистрировано.

Проект по замене линейной части МН реализован в строгом соответствии с природоохранным законодательством РФ и нормативными документами ПАО "Транснефть". Участок трубопровода введен в эксплуатацию и функционирует в штатном режиме.

В ходе работ также построены два береговых и два линейных узла запорной арматуры, выполнен монтаж системы электрохимической защиты трубопровода. На узлах запорной арматуры установлены три прожекторные мачты и пять молниеотводов. На участке вдоль оси нефтепровода установлено 315 знаков обозначения нефтепроводов, организовано 13 переездов через МН для спецтехники.

Выполненные мероприятия позволят поддерживать надежную эксплуатацию и обеспечивать промышленную безопасность производственных объектов МН Сургут – Полоцк, задействованных в транспортировке нефти.