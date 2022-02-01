Минздрав: дети заражаются омикроном чаще, чем другими штаммами коронавируса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дети болеют омикроном чаще, чем другими штаммами новой коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав России.

"Мы сейчас находимся в той ситуации, когда несерьезное отношение к собственному здоровью и здоровью близких может повлечь за собой катастрофические последствия. Особенно это касается тех, кого мы пока не можем защитить вакциной — детей до 12 лет. К сожалению, дети также подвержены заболеванию коронавирусной инфекцией и наша с вами главная задача — создать для них максимально безопасные условия", - сказал директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко.

Ранее врачи отмечали бессимптомное течение болезни у детей и подростков. Теперь же болезнь влечет высокую температуру тела, слабость, головную боль, насморк, кашель, першение и боль в горле, нередко диарею и в ряде случаев — сыпь. Омикрон поражает верхние дыхательные пути, поэтому чаще вызывает бронхит.

Минздрав напоминает, что важно соблюдать меры профилактики – носить маску, избегать большого скопления людей, держать дистанцию и следить за гигиеной рук. Вакцинация также поможет сохранить здоровье детей и взрослых.