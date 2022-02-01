Тюменские росгвардейцы подарили книги детям из центра "Семья"

| Фото: Росгвардия Тюменской области | Фото: Росгвардия Тюменской области

Детские книги для ребят из малообеспеченных семей собрали тюменские росгвардейцы. Акция "Подари ребенку книгу" прошла в рамках международного Дня книгодарения, который отмечается 14 февраля.

Раскраски, русские народные сказки, сборники стихотворений и рассказов отечественных и зарубежных авторов переданы в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья", сообщает пресс-служба ведомства.

"Большое спасибо за внимание, заботу и поддержку. Мы ценим сотрудничество с территориальным управлением Росгвардии. Уверен, что наши семьи и дети будут довольны таким приятным подарком", – отметил представитель центра Денис Майный.

В 2021 году военнослужащие тюменского центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии собрали и передали художественную литературу региональному пансионату ветеранов войны и труда.