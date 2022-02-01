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Тюменцы могут передать книги для детей в торговых центрах

Общество, 16:51 14 февраля 2022

из сообщества тюменской "Молодой гвардии" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества тюменской "Молодой гвардии" во ВКонтакте (архив)

Сбор детских книг запускают активисты "Молодой гвардии" в торговых центрах "Кристалл", "Галерея Вояж" в Тюмени 14 февраля с 18 до 20 часов, сообщают организаторы.

Помимо сбора книг в ТРЦ "Галерея Вояж" можно будет сделать снимок в фотозоне со сказочными персонажами и точку для обсуждения любимых книг. Здесь же будет работать книгообменник. Благодаря очкам виртуальной реальности посетители смогут окунуться в сказочный мир.

Как рассказали в "Молодой гвардии", книги должны быть в хорошем состоянии, это главное требование к ним. Позднее их передадут малоимущим семьям и в детский дом-интернат в Успенке.

Инна Пахомова

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# акция , дети , книги , Молодая гвардия

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