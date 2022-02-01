Двое тюменцев выносили из квартир украшения, деньги, электроинструменты

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

В Тюмени будут судить молодых людей, подозреваемых в серии квартирных краж, сообщает региональное УМВД. По версии следствия, двое тюменцев выносили из домов украшения, деньги и электроинструменты, причиненный ущерб составил около 30 тыс. рублей.

Установлено, что злоумышленники проникали в жилище в дневное время через окна. Все преступления совершены ими в августе 2021 года. Похищенное подельники сдавали в скупку, вырученные средства делили пополам.

В одном из случаев грабителей спугнул вернувшийся хозяин дома, но поймать незнакомцев он не смог и они сбежали с места преступления.

Задержали подозреваемых сотрудники уголовного розыска. Мужчины дали признательные показания, один из них написал явку с повинной в еще одной краже. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.