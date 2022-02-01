Об инвестировании и поддержке малого и среднего бизнеса в Тюмени расскажут онлайн

| Фото: группа "Тюмень — наш дом" ВКонтакте | Фото: группа "Тюмень — наш дом" ВКонтакте

Заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Тюмени пройдет 16 февраля в 11 часов. Присоединиться к открытому мероприятию можно онлайн.

На совете эксперты расскажут о ходе реализации программы инвестиционного развития в 2021 году, практике по сопровождению инвестиционных проектов и мерах государственной и муниципальной поддержки бизнеса в Тюмени.

Докладчикам можно будет задать вопросы, их надо направить до 14 часов 15 февраля по электронной почте Ksrp@tyumen-city.ru.

Посмотреть трансляцию мероприятия можно по ссылке, сообщает департамент экономики и стратегического развития администрации города Тюмени.