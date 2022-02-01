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Об инвестировании и поддержке малого и среднего бизнеса в Тюмени расскажут онлайн

Общество, 17:19 15 февраля 2022

группа "Тюмень — наш дом" ВКонтакте | Фото: группа "Тюмень — наш дом" ВКонтакте

Заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Тюмени пройдет 16 февраля в 11 часов. Присоединиться к открытому мероприятию можно онлайн.

На совете эксперты расскажут о ходе реализации программы инвестиционного развития в 2021 году, практике по сопровождению инвестиционных проектов и мерах государственной и муниципальной поддержки бизнеса в Тюмени.

Докладчикам можно будет задать вопросы, их надо направить до 14 часов 15 февраля по электронной почте Ksrp@tyumen-city.ru.

Посмотреть трансляцию мероприятия можно по ссылке, сообщает департамент экономики и стратегического развития администрации города Тюмени.

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# поддержка бизнеса

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